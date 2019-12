Acreana sonha com os R$ 300 milhões da Mega para comprar um aparelho de ressonância

Nem todas as prefeituras acreanas conseguiram quitar as folhas do décimo terceiro e de dezembro dos servidores. Os mais prejudicados são os provisórios, que não têm vínculo formal com as gestões municipais.

Um funcionário da prefeitura de Santa Rosa, que não quer ser identificado, afirmou que os servidores terceirizados municipais ainda não receberam o décimo terceiro nem o salário de dezembro. ” O Natal de nossas crianças foi triste, sem brinquedos e sem ceia e o ano novo não sabemos como será”.

O prefeito Assis Moura não conseguiu explicar a falta dos pagamentos e passou o contato da secretária de Finanças, Giovanna Matos, para falar sobre a situação.

Giovanna garantiu o pagamento das duas folhas para o dia 30 de dezembro. ” Temos um pouco de recurso ainda e vamos juntar com o repasse do dia 30 do Fundo de Participação do Município – FPM , para bancar as duas folhas “.