Violência toma conta de Rio Branco com mortes, roubos e assaltos

Rio Branco se tornou verdadeiramente um lugar difícil de se morar. A violência tomou o lugar da paz e sossego na sociedade, a sensação de insegurança nas ruas, nas casas, nas escolas, nos transportes coletivos, nos comércios, nos bares, empresas e até mesmo dentro do shopping Via Verde já causa terror a população que não sabe mais o que fazer com tantas mortes, tentativas de homicídios, furtos e roubos. Em menos de 24 horas, a velha e pacata Rio Branco teve uma noite de terror, um foi executado a tiros, outros sofreram tentativa de homicídio, sete veículos foram roubados, disparos de arma de fogo foram registrado em um bairro e várias pessoas foram conduzidas à delegacia, na noite desta sexta-feira (27) e madrugada deste sábado (28) para registrar boletim de ocorrência.

Os crimes ocorreram nos bairros Amapá, Rosalinda, Alto Alegre, Adalberto Aragão, Novo Horizonte, Seis de Agosto, Recanto dos Buritis, Quinze e nos ramais Muntum e Waldo Aires.

No início da noite foi registrada uma morte com característica de execução José Ecivaldo do Carmo Carvalho, de 35 anos, foi executado com 15 tiros, em uma residência localizada no Ramal do Pica Pau, na Invasão Fé em Deus, no bairro Amapá na região do 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, José era morador do bairro Plácido de Castro na Baixada da Sobral e foi em sua outra casa no Ramal do Pica Pau para vender uma geladeira e umas galinhas e aproveitou para dormir no local. Três homens não identificados, membros de uma facção, invadiram a residência e arrombaram a porta na parte de trás da casa e em posse de uma arma de fogo renderam Ecivaldo. Em seguida os criminosos efetuaram 15 tiros que atingiram a vítima em várias partes do corpo. Familiares chegaram a afirmar a reportagem que José foi até a casa no Amapá, vendeu a geladeira e as galinhas para custear as despesas da esposa que está internada Fundação Hospitalar com câncer em fase terminal.

No mesmo horário do homicídio, dois homens não identificados, membros de uma facção em uma motocicleta passaram atirando contra os seus rivais no bairro Rosalinda, no segundo distrito. Cinco tiros foram efetuados, ninguém saiu ferido. Os criminosos fugiram do local. Ninguém foi preso.

Já no bairro Adalberto Aragão, mais uma família foi rendida em uma residência por homens armados. As vítimas foram mantidas em cárcere privado e um Jeep/Renegade Sport, de placa QWM-1590, cor preta, foi roubado.

No bairro Alto Alegre uma motocicleta Honda/Bros, MZT 8757, de cor vermelha foi roubada em via pública.

Policiais Militares do 3° Batalhão foram acionados também até ao Ramal do Muntum Honda/Quadriciclo, sem placas, de cor vermelha foi roubado por criminosos. No ramal Waldo Aires uma Honda/Titan 160, QLX 8280, de cor preta foi subtraída por bandidos armados, o veículo foi recuperado.

Os membros de facções roubaram também no bairro Vila Nova, mais um motociclista, uma Honda/Fan 125, QLV 7153, de cor vermelha. No bairro Seis de Agosto uma Honda/Fan 160, de placa QLW 4087, cor preta, foi roubada e recuperada.

Ainda na noite desta sexta-feira, no segundo distrito de Rio Branco o estabelecimento comercial Imperial Hookah Lounge Beer, sofreu um arrastão.

De acordo com informações da Polícia Militar do Acre, cerca de 20 pessoas foram vítimas de roubo. Quatro bandidos chegaram num carro Gol, pararam e invadiram a casa de narguile e anunciaram o assalto. Na ação dos criminosos foram subtraídos celulares, relógios e vários pertences das vítimas. Ninguém foi preso.

Por fim, por volta das 03h45min um homem ainda não identificado, detento monitorado por tornozeleira, sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Quinze. O homem foi esfaqueado várias vezes, foi socorrido pelo Samu e foi parar em estado grave no pronto socorrode Rio Branco.

Ultimamente a segurança pública emitiu notas, informando a redução de homicídios e roubos na capital e a verdade é que a sociedade está cansada de tanta violência em Rio Branco e A segurança vêm caindo em descrédito com a população.