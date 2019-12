Osmir Lima na articulação política

O governador Gladson Cameli anunciou na rodada de entrevistas de fim de ano a um jornal local de que vai ter como prioridade montar uma estrutura no início de janeiro, para fazer a sua articulação política, que até aqui nunca funcionou ao contento. O convidado para montar este projeto será o ex-deputado federal Osmir Lima (foto), que foi chefe do gabinete civil do ex-governador Orleir Cameli, com larga experiência como parlamentar federal. A escolha é uma bola dentro do governador Gladson, por ser Osmir uma pessoa do diálogo e com trânsito na área parlamentar, da qual conhece o caminho das pedras. O que resta saber nisso tudo é se lhe será dada a condição para que tenha poder de solução do que for acertado com a classe política. Não adianta nomear alguém que não tenha como cumprir o que for acordado com os parlamentares. Parece que depois de tantas pancadas o governador entendeu que não pode bater o penalty e defender ao mesmo tempo. Só esta vontade de mudar é um ponto a favor.

SEGUNDA DIVISÃO

Esta mexida que tirou o engenheiro Thiago Caetano da secretaria de Obras é como pegar alguém que vem sendo um dos craques do time titular da primeira divisão e colocar para disputar a segunda divisão. Ninguém sabe explicar ao certo o que levou Caetano a ir para uma secretaria cartorial, sem nenhum papel contínuo e relevante na administração estadual.

CAMINHO ERRADO

Lendo entrevista do governador Gladson Cameli se nota a sua intenção de proteger a candidatura do professor Minoru Kinpara para a PMRB. Só que para não rachar a sua base política, terá que combinar antes com os demais candidatos a prefeito da capital do seu grupo.

JV, O ARDILOSO

O ex-senador Jorge Viana é no bom sentido um ardiloso na política. Fica enxugando gelo com a prefeita Socorro Neri, e por baixo dos panos comanda a articulação para que o PT tenha candidato próprio para a prefeitura de Rio Branco no próximo ano. Isso já ficou bem claro.

AGUARDAR AS PESQUISAS

O ex-prefeito Raimundo Angelim, o nome petista de maior densidade para disputar a PMRB deve repensar bem antes de entrar nesta empreitada, com o seu partido desgastado e fora do poder. Também deverá aguardar como virá o seu nome nas pesquisas eleitorais de 2020.

RIBAMAR FICA

No novo desenho que está sendo feito em mudanças na equipe do governo, o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, ficaria no cargo tocando o importante papel de cuidar de toda a parte administrativa do governo e como auxiliar direto do governador Gladson.

SERÁ UM ALÍVIO

Acho que será um alívio ao Ribamar, que vem pagando por um pato que não comeu na área política, até porque este papel cabia ser exercido pelo secretário da Articulação Política.

GRANA NA CONTA

Está nas contas das prefeituras de Rio Branco, Xapuri, Porto Walter, Senador Guiomard e Governo, R$ 3.123 milhões de emendas parlamentares, a serem aplicados na saúde. Fruto da atuação do deputado federal Alan Rick (DEM).

SEM CONDIÇÃO

Qualquer tentativa de se buscar uma candidatura de unidade no campo do governo vai esbarrar no MDB. Ontem, conversando com dirigentes do partido me foi garantido de que não há hipótese que leve o MDB a não ter candidato próprio para a prefeitura da capital.

ALIANÇA CERTA

Tudo caminha no sentido de que o MDB e o PSD caminhem juntos na eleição de 2022.

CRAVO NO SENADO

O governador tem dito que está gostando de governar e que não vai consertar o Estado para passar a outro, e reafirma sempre que disputará a reeleição. Ainda assim eu cravo as minhas fichas de que ele no frigir dos ovos sairá para o Senado, ficando o vice Rocha no governo.

ACERTAR A BASE

Quem ocupar a secretaria de Articulação Política do governo terá como uma de suas missões engrenar a base do governo. Nas votações tem sido unida em torno dos projetos do Executivo, mas na defesa do governo é um fiasco, um ou dois no máximo, rebatem na tribuna a oposição.

SEM OLHAR O CREDO POLÍTICO

A deputada federal Vanda Milani (SD) tem pautado a sua atuação a liberar emendas parlamentares para as prefeituras, sem olhar o credo político do prefeito. Suas mais recentes liberações em torno de R$ 2,5 milhões foram para Epitaciolândia, Capixaba e Cruzeiro do Sul.

CURTAS FÉRIAS

FRASE DO DIA

“Qualquer espécie de palavra que você disser, a mesma você ouvirá”. Ditado grego.