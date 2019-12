No aniversário de Rio Branco, Senador Sérgio Petecão faz grande festa na Cidade do Povo

O ex-titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, a Seinfra, fez uma publicação por meio de seu perfil no Facebook tratando de sua exoneração da pasta. Thiago Caetano afirma que essa sexta-feira, 27, dia em que o governo oficializou no Diário Oficial do Estado (DOE) sua retirada da Seinfra, foi um dos dias que mais aprendeu na vida.

A publicação sugere que sua saída da Seinfra pode não ter sido tão amigável assim. “Aprendi que quando estamos no chão, caído, muitos aproveitam para pisar, para tentar ficar um pouco maior, nem que seja um palmo do chão… Aprendi que muitas vezes, para aqueles que estendemos a mão, quando ninguém mais estendeu, são os primeiros a tentar nos empurrar e encolher seus braços”, escreveu o ex-secretário.

Segundo Caetano, não está fácil de encontrar “caráter e lealdade”. “Mas aprendi também que, em tempos de crises, é quando descobrimos os verdadeiros amigos e pessoas com quem podemos contar… Aprendi que mais vale um punhado de amigos leais, que uma multidão de falsos amigos”.

Após o desabafo, Caetano agradeceu quem fez parte de sua equipe enquanto esteve à frente da Seinfra e que defenderam seu trabalho de alguma forma. “Gratidão e Lealdade são características que valorizo muito”, finalizou.

Thiago ainda destacou as principais ações que realizou enquanto secretário durante 11 meses. Ele cita 12 obras, incluindo a conclusão do Pronto Socorro; restauração da AC-040, conclusão da UPA de Cruzeiro do Sul, entre outras.

“E não vou nem comentar sobre outras grandes conquistas como as dezenas de projetos realizados, do pioneirismo na implantação do SEI, da inovação ao criar o Manual de Gestão e Procedimentos da Seinfra, das oficinas, cursos profissionalizantes, entrega de casas, de centenas de Títulos Definitivos”, lamentou.