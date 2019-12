Vídeo: policial dorme ao volante, colide com árvore e capota viatura na Avenida Ceará

Uma viatura do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), do presídio do município de Cruzeiro do Sul, colidiu com uma árvore e capotou na Avenida Ceará, em Rio Branco. O acidente aconteceu às 03h21min da madrugada de sábado, dia 21, deste mês. A reportagem do ac24horas teve acesso as imagens da câmera de segurança de uma empresa, um vídeo de 31 segundos que mostra o exato momento em que o motorista perde o controle da direção da caminhonete e colide de frente com uma árvore na avenida e capota.

De acordo com o diretor do Iapen, Lucas Gomes, o Policial Penal que conduzia a viatura, estava em uma missão na capital e pela madrugada quando estava indo pegar o outros policial penal para em seguida se deslocar ao município de origem, dormiu no volante e colidiu com a árvore vindo a capotar o veículo.

Lucas informou ainda, que o motorista foi encaminhado pela ambulância do Samu ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

“O motorista sofreu arranhões leve, nenhum ferimento grave. Foi encaminhado ao pronto socorro para os exames e em seguida recebeu alta médica, gracas a Deus está tudo bem com ele”, disse o diretor.

A área foi isolada pelos policiais de trânsito para os trabalhos da perícia técnica. A viatura foi rebocada por um guincho ao pátio do Detran.

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET) em parceria com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina, em setembro de 2019, indicou que cerca de 42% dos acidentes de trânsito estão relacionados ao sono. Considerado esse diagnóstico, o cansaço é uma das principais causas de morte das rodovias e avenidas brasileiras.

Academia Brasileira de Neurologia e o CRM indica que 20% dos motoristas costuma dirigir com sono. De acordo com o Diretor de Comunicação da Abramet, Dr. Dirceu Alves, 18% dos acidentes de trânsito são causados pela fadiga do motorista. Juntos, fadiga e sono causam 60% dos acidentes de trânsito.

No caso dos Policiais Penal do (Iapen-AC) a falta de profissionais na área, o que já foi discutido várias vezes pela categoria, o excesso de horas trabalhadas, causa a fadiga e sono, foi justamente o que pode ter ocorrido com o motorista da viatura.