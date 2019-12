Socorro esqueça PT e PSD!

“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Claro que a verdade aqui é o autor da frase, o próprio Cristo Jesus, mas pode ser aplicada em muitos casos, já que seu pensamento e sua doutrina são de caráter universal. Toda pessoa que conhece “uma verdade” por mais simples que seja liberta-se para poder pensar, ver e agir. O PT terá candidato próprio a prefeitura. É uma verdade que deixa a prefeita Socorro Neri (PSB) livre para decidir os próximos passos de seu destino político. O PSD flertou o tempo todo, mas também vai tomar outro rumo. O senador Sérgio Petecão fez um jogo com muita sutileza para entrar no cenário da disputa municipal valorizando o passe do partido dele para o MDB, mandou recado ao PSDB e disse ao seu eleitor: estou vivo!

A prefeita Socorro entra em campo com seu trabalho, o PSB e a máquina que pilota que não pode ser desprezada. O deputado Jenilson Leite articula a vinda de outros partidos menores para uma aliança com o PSB que pode fazer a diferença já no 1º turno. Ademais é entrar em campo para fazer gol no 1º tempo da partida. No 2º tempo é outro jogo cujo resultado vai depender muito das estratégias a serem construídas. Não adianta mais a prefeita Socorro Neri esperar pelo PT e PSD. Essa é a verdade! Reúna seu exército e parta para a guerra sem esses aliados! Quando os dirigentes locais pretendem lançar candidatos próprios quebrando palavras, acordos e alianças lançam a responsabilidade sobre a direção nacional. É cômodo!

. Sanderson Moura, Pedro Longo, Jarbas Soster, Vanda Milani e Luziel Carvalho trabalham arduamente a possibilidade real de disputar a prefeitura.

. No caso do Luziel ele pode pegar uma loba do Progressista!

. Enquanto ninguém se manifesta contra dentro do Progressista, Luziel vai avançando; comendo pela borda, como se diz por aqui.

. Vai que é tua Luziel!

. O Rio de Janeiro terá 14 minutos de queimas de fogos; li que Rio Branco terá 15 minutos, ou seja, um minuto a mais que o Rio.

. Cunhou o Sílvio Martinello nas Gazetinhas:

. “O Acre é pobre, mas enjoado”!

. E besta!

. A Cura, na Netflix, filmezinho de duas horas e meia vagabundo!

. O PT tem que tentar se erguer pela capital porque no interior a bagaceira é grande; Rodrigo Damasceno está no PSDB e o Zé Maria no MDB.

. Vê se pode?!

. Pelo que se ouve só vai sobrar a prefeitura de Brasiléia para apagar a luz e fechar a porta!

. Pelo que se escuta também em Cruzeiro do Sul o ex-prefeito Vagner Sales é mais forte do que se imagina.

. A parada para o prefeito Ilderlei vai ser indigesta!

. Dizia e repetia o falecido senador Aluízio Bezerra:

. “Nunca deixe uma crítica sem resposta e não subestime um adversário por mais fraco que ele seja”.

. Deve ter aprendido com o Sum Tzu, Maquiavel ou lá por Brasília…sei lá!

. O professor Francisco Nepomuceno, o Carioca, nunca fala, mas quando fala acontece!

. Até quando o ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai aguentar o presidente Jair Bolsonaro que governo agora para proteger os políticos do Congresso Nacional.

. Como diz o doidinho da praça do Palácio:

. “O mundo gira pra frente e prá trás”;

. O mundo, nesse caso, não é o planeta terra, mas o mundo da vida!

. A propósito, um cara perguntou qual foi o idiota que inventou essa estória de que existem dois mundos?

. O mundo aquém e o além!

. Segundo ele, as pessoas pensam que a consciência é um órgão fora do corpo, que o cérebro não está dentro da cabeça sustentado pelo pescoço.

. Para ele, as pessoas desprezam o mundo da vida acreditando no outro mundo sem a menor prova de que ele realmente exista.

. Disse mais:

. Que religião, paraíso, socialismo, fim da luta de classes ou qualquer coisa que o valha não tem valor nenhum, são muletas para o homem suportar a vida que, segundo ele, é somente dor, perda e sofrimento; a única coisa boa mesmo é a música, a arte!

. Antes dele, outro cara disse:

. “Se Deus não existe, então tudo é permitido”.

. Acontece que o primeiro surtou, passou dez anos biruta e morreu doido aos cuidados de uma irmã mais doida do que ele.

. Como dizia a vó do Zé Sarney:

. Cabra desmiolado!

. Acreditar em Deus, na bondade, ter esperanças, sonhar, almejar o bem dão um belo sentido à vida.

. Tenhamos fé, dias melhores virão!

. Bom dia!