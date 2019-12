“O PSB está aberto ao diálogo”, diz Jenilson Leite ao tomar café com Petecão

Foram mais de doze horas de sessão, com suspensões, polêmicas entre os vereadores e já quase as 21 horas desta quinta feira, 26, a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul aprovou por 7 votos a favor e 5 contrários, a autorização para que a prefeitura troque dois prédios públicos por um particular.

A prefeitura trocará os prédios da antiga Semec e da Biblioteca, no Centro, por um da Unopar, que fica no Bairro Miritizal. O executivo dará também R$ 600 mil em dinheiro para a empresa. No local funcionará a prefeitura e todas as secretarias municipais, formando um Centro Administrativo.

A bancada do MDB, que tem 5 integrantes votou desfalcada do vereador Mazinho da BR, que não ficou até a hora da votação. O vereador Onofre do PDT foi o 5° voto contrário .

O vereador Romário Tavares – MDB, alegou a diferença de valores dos imóveis do município da região central com o da Unopar, no Miritizal. ” Os do Centro tem mais valor e nas alegações a energia do Miritizal, que fica nas margens do Rio Juruá, tem que ser desligada “.

Mas o vereador Franciney do PT, diz que o prédio da Unopar vale R$ 5 milhões e a construção tem menos de 5 anos. ” Já os dois da prefeitura no Centro, não chegam a R$c4 milhões e são antigos . E o Centro Administrativo lá vai gerar uma economia de R$ 300 mil que são gastos hoje com aluguéis das sedes das secretarias”.

Também por 7 votos a 5, a Câmara aprovou a autorização para que o prefeito Ilderlei Cordeiro financie junto ao Banco do Brasil R$ 4 milhões para a troca de todas as lâmpadas da cidade por LED. O executivo justifica alegando redução mensal de R$100 mil com as novas lâmpadas.

A Lei Orçamentária Anual- LOA de 2020, de R$ 177 milhões, também foi aprovada.

Também foram aprovados outros projetos do executivo, como a redução da taxa do lixo, criação do Programa “Cesta Feliz” que vai doar cestas básicas de alimentos, alteração da nomenclatura do fundo municipal de cultura para “Lei Alberto Loro” e autorização para a instalação de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações autorizadas e homologadas pela Anatel.

No fim da longa sessão, o presidente da Câmara, Clodoaldo Rodrigues – PSDB, deu por encerrado o ano legislativo de 2019.