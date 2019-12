Ministério credencia gerentes para cuidar da gestão das unidades de saúde em Plácido

Do Acre, apenas as unidades de saúde de Plácido de Castro terão gerentes a partir de 2020. Detalhadamente, quatro unidades básicas de saúde terão gerentes ao invés de enfermeiros ou médicos na gestão. A proposta é ter mais médicos e enfermeiros tratando da saúde das pessoas e não cuidando da burocracia do serviço público.

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (26) que credenciou os primeiros 319 municípios -entre eles Plácido de Castro – em 23 estados, que vão receber apoio financeiro do Governo do Brasil para a contratação de gerentes dos serviços de saúde da Atenção Primária – área que cuida e acompanha os problemas de saúde mais frequentes do cidadão, como diabetes e hipertensão.

Ao todo, estas cidades contarão com 1.084 gerentes, responsáveis por administrar as unidades, garantindo maior organização dos serviços e, com isso, maior acesso e qualificação do atendimento prestado ao cidadão que procura o Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, vão receber mais dinheiro.