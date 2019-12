Ex-comerciante de Xapuri sofre com graves problemas de saúde no bairro da Sobral

Os encontros entre as principais figuras políticas do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre têm sido cada vez mais frequentes. Os petistas fazem questão de divulgar por meio das redes sociais que a ideologia do partido permanece viva e que já se articula pensando nas próximas eleições municipais. A última foi publicada pelo ex-senador Jorge Viana, que tem aparecido constantemente ao lado do ex-deputado federal Raimundo Angelim, do ex-prefeito Marcus Alexandre e do ex-governador Binho Marques.

Na web, Viana escreveu que “para enfrentar esses tempos só tem uma receita: reunir pessoas boas, lembrar de tudo de bom que já conseguimos realizar e pensar nas coisas boas que ainda podemos fazer. Sigamos em frente!”. O texto pode carregar uma mensagem subliminar (ou não) com relação a 2020.

Ao ac24horas, o presidente do PT no Acre, Cesário Braga, revelou que o partido tem conversado com os “companheiros” do quadro do PT para que possam montar um time para ajudar a coordenar o processo em 2020. O ex-senador Jorge Viana está como um dos coordenadores políticos do partido, ao juntamente à direção.

O fato é que o PT já está trabalhando pesado com vistas à próxima eleição. O encontro mencionado ocorreu esta semana, num almoço na casa de Jorge Viana. A ideia, segundo o PT, é se organizar primeiro para depois pensar o melhor caminho e proposta à sociedade. “A população quer saber qual o modelo de cidade a apresentar, perspectiva para enfrentar os desafios que cada cidade tem”, disse Cesário.