Balsa fica à deriva com temporal na região do Abunã e causa susto em passageiros

Um levantamento feito pelo ac24horas junto ao Portal da Transparência da Câmara de Rio Branco mostra que nos anos de 2018 e 2019, os 17 vereadores custaram mais de R$ 700 mil em diárias. Esses valores são de cursos e palestras que eles realizaram fora do Estado.

Em 2018 foi gasto R$ 355.944,77, já, em 2019, os gastos ultrapassaram e chegaram a R$ 370.163,75 em diárias, totalizando R$ 726.108,52 em dois anos.

Neste ano, entre os “Reis das Diárias” aparece o vereador N Lima em 1º Lugar com R$ 31 mil reais em diárias. O 2º Lugar ficou com Railson Correia com R$ 30 mil em diárias. E o 3º Lugar ficou com o líder do partido da prefeita Socorro Neri (PSB), Artêmio Costa, que em diárias arrecadou R$ 27 mil reais.

Já em 2018, o campeão foi o vereador Railson Correia (Podemos) que recebeu R$ 30 mil reais em diárias. O 2º lugar ficou com o vereador Clézio Moreira que recebeu R$ 29 mil.. O 3º lugar ficou disputado e oito vereadores aparecem empatados: Antônio Morais, Célio Gadelha, Eduardo Farias, Jackson Ramos, Lene Petecão, N Lima, Railson Correia e Raimundo Neném. Cada um deles recebeu R$ 24 mil reais.

O QUE MENOS FATUROU

Em 2019, foi o vereador Emerson Jarude (Sem partido) que ganhou em diárias R$ 4.932,60 reais, lembrando que o valor é referente ao valor de diária como servidor e não o de vereador ao qual Emerson abriu mão.

Já em 2018, foi o vereador e líder da prefeita Socorro Neri (PSB), Rodrigo Forneck (PT) que contabilizou o recebimento de R$ 6 mil.

QUEM VIAJOU MAIS?

Segundo o Portal da Transparência, o mais viajante em 2019 foi o vereador Railson Correia que se deslocou para fora do estado sete vezes durante o ano para a realização de cursos e palestras. Em 2018, o vereador Clézio Moreira (PSDB) e Railson Correia (Podemos ) que viajaram cinco vezes cadas.

O segundo lugar, em 2019, ficou empatado com os vereadores Artêmio Costa (foi contado como viagem a ida para Feijó para participar do Comitê do Açaí), Lene Petecão e N Lima que viajaram seis vezes cada. Em 2018, ficou Antônio Morais, Célio Gadelha, Eduardo Farias, Elzinha Mendonça, Jackson Ramos, Mamed Dankar, N Lima, Railson Correia e Raimundo Neném que viajaram quatro vezes cada.

Já o terceiro lugar, em 2019, ficou com Raimundo Neném, Celio Gadelha, Clézio Moreira, Elzinha Mendonça e João Marcos Luz (MDB) que viajaram cincos vezes cada um. Em 2018 ficou com vereador Artêmio Costa (PSB) e o ex-vereador e atual deputado estadual Roberto Duarte, e o atual Deputado Federal Manoel Marcos, cada um viajou três vezes.

BENEFICIOS

Com salário de R$ 12 mil, cada parlamentar tem direito a contratação de até 8 assessores cujo as somas de seus salário cheguem no máximo até 24 mil.

Entre os benefícios, cada parlamentar de Rio Branco tem direito a R$ 4 mil de combustível e mais R$ 4 mil de serviços gráficos todos os meses. Além disso, eles também têm direito a três veículos, sendo uma caminhonete, um carro de passeio e uma motocicleta à disposição.