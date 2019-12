Sancionada lei que estabelece piso para advogados com valor de menos de R$ 2 mil

Sabe aquele negócio de escolher uma profissão porque acha que vai ficar rico de uma hora para outra? No Acre, já foi assim com a advocacia um dia.

Com o aparecimento das faculdades particulares, que junto com a UFAC, formam mais de 200 novos profissionais por ano em Rio Branco, tem sobrado advogado e só tem prosperado na área quem se torne um bom profissional reconhecido no mercado de trabalho.

Tanto que uma lei sancionada pelo governador Gladson Cameli e publicada no Diário Oficial do Acre estabelece o piso salarial de um advogado no estado. Se você pensou em um caminhão de dinheiro, esqueça.

O piso de um advogado no Acre estabelecido em lei é de R$ 1.889,00. Caso o profissional tenha dedicação exclusiva, o salário tem um acréscimo de 30% e chega a R$ 2.455,00,