Polícia Militar localiza corpo em área de mata no Segundo Distrito de Sena Madureira

O Tenente Coronel Emílio Virgílio, da PM, que coordena as buscas a dois adolescentes desaparecidos, informou há pouco ao grupo radar 104 que localizou um corpo humano em uma área de mata, na região do Segundo Distrito de Sena Madureira.

Após a localização, o local foi isolado e a perícia técnico foi acionada. “Se trata do corpo de uma pessoa, não sei se tem mais de um corpo na mesma cova, apenas a perícia dirá. Estamos preservando o local”, disse o oficial.

Os corpos podem ser dos dois adolescentes desaparecidos desde a última sexta-feira.

Entenda o caso

MISTÉRIO: Polícia realiza buscas, mas não localiza casal desaparecido no Segundo Distrito de Sena Madureira

A Polícia Militar informou às 5h40 da manhã desta terça-feira (24) que não conseguiu localizar os jovens, Amanda Paiva (14) e Tauan Araújo de Oliveira, desaparecidos em Sena Madureira desde a última sexta-feira.

Na noite de segunda-feira rumores de que teriam encontrado corpos humanos no Segundo Distrito fez a polícia se deslocar até lá, mas se tratava de uma falsa notícia.

“Estivemos no local e não constatamos nada, se algum morador souber de informação verdadeira nos informe via 190 que será fundamental para resolver esse desaparecimento. Esperamos encontrar esses jovens com vida, para dá uma boa notícia pra essas familias”, disse o Tenente PM Diniz, durante entrevista ao grupo radar 104, no Whatsapp.

De acordo com a mãe de Tauan, o último contato que teve com o filho foi na sexta-feira por volta das 9h da noite – via telefone, de lá pra cá o paradeiro do casal se tornou um grande mistério. “Ele disse que iria na casa de um amigo no Segundo Distrito e depois não me ligou mais. Estou desesperada”, disse.

A polícia militar com o apoio do setor de inteligência se empenha para desvendar o caso, juntamente com a polícia civil de Sena Madureira.

A PM informou que Amanda mora na rua Macial Miquilino, bairro Cidade Nova, e Tauan, tem aproximadamente 15 anos e reside no beco do Bodó no bairro Bom Sucesso, ambos naturais de Sena Madureira.

A motivação do desaparecimento também não havia sido revelada até esta manhã de terça-feira.

Por Aldejane Pinto, do radar 104