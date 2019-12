Polícia Federal faz buscas em casa de empresário em Xapuri

Uma colisão envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta quinta-feira (26). O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a rua Quintino Bocaiúva, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor Wandre Yenio Lima de Castro, de 29 anos, trafegava numa moto biz, de cor branca e outro motociclista trafegava numa moto Honda 150, de cor vermelha, quando colidiram no cruzamento. Com o impacto, os condutores foram arremessados e bateram a cabeça. Wandre Yenio ficou desmaiado.

Duas ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos aos condutores e os conduziram ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo a médica do Samu, Wander pode ter sofrido uma lesão na coluna, pois não estava sentindo as pernas, e bateu a cabeça, o estado de saúde é grave. Já Mateus deu entrada no hospital em estado de saúde estável e passará por exames, pois bateu também a cabeça.

A área foi isolada pelos Policiais de Trânsito, até a chegada da perícia técnica. As motocicletas foram levadas por um guincho ao pátio do Detran.