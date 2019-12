No frigir dos ovos…

Ao que parece todos os partidos com boa representação no governo, na Assembleia, Câmara Federal e Senado terão candidatos próprios a prefeito de Rio Branco. É uma exigência das direções em Brasília que querem se firmar como partidos de expressão nacional e não apenas regional. Siglas menores no Acre, como por exemplo, PDT, PV, Avante, Solidariedade e outros também terão seus candidatos. Entre o peru da ceia de Natal e o Chandon do réveillon, muita conversa sobre coligações foi tabulada sem nenhum resultado prático.

O certo mesmo é que o PSB vai com a prefeita Socorro, o MDB, com Roberto Duarte, PSDB com Minoru Kimpara, o PSD com a Marfisa Petecão, o Progressista com o Luziel (só tem tu, vai tudo mesmo) e o PT com o ex-prefeito Angelim (conversas bem adiantadas). Pedro Longo, Vanda Milani, Sanderson Moura, além do candidato indefinido do PDT também estarão no páreo. O eleitor terá um bom leque de opções nas eleições do ano que vem para fazer sua escolha. É bem previsível que a disputa vá desaguar no 2º turno. Também não é de se espantar que com tantos candidatos assim a prefeita Socorro Neri (PSB) leve uma boa vantagem logo na saída.

“Os fatos encarnam a razão, a razão encarna os fatos”. (Hegel, o último idealista alemão)

. Na Câmara Municipal existem vereadores que viajam e “viajam”!

. O vereador Rodrigo Forneck, por exemplo, viajou duas vezes esse ano:

. Uma para representar a Câmara Municipal em Brasília (uma obrigação) e a outra para conhecer como funciona o transporte coletivo em Curitiba.

. A de Curitiba serviu para embasar uma proposta de melhoria do transporte em Rio Branco.

. As eleições na capital e no interior estão se tornando incógnitas sem nenhum nome seguramente vitorioso antes do pleito!

. Acontecerão muitas surpresas; alguns acham que não!

. Vai que é tua, Luziel!

. O Partido Avante vai disputar as eleições em Rio Branco com candidatura própria.

. A decisão foi confirmada durante o encontro estadual que reuniu lideranças e filiados no último sábado.

. Foi o que disse o dirigente Manoel Roque assegurando que o nome definido é o do empresário Jarbas Soster.

. Sobre o Avante, Manoel Roque lembrou que o partido não é novo; PT do B mudou de nome apenas; “temos mais de 31 anos de existência.

. Oito deputados federais, venceu a cláusula de barreiras com mais de 1,8 milhões de votos, já teve deputado estadual e vereador”, explicou.

. Ainda, segundo ele, o Avante terá o candidato a prefeito, mas, também, uma chapa de vereadores muito competitiva.

. Mudando de pau pra cacete, é muita falta do que fazer alguns tapados jogarem coquetéis molotov na produtora Porta dos Fundos que fez um filme com um Jesus gay.

. Primeiro, tem muito Jesus por aí que não é necessariamente o Filho de Deus!

. Segundo, que Jesus (o Filho de Deus) diria a eles (na Porta do Fundo, da frente ou do meio) o mesmo que disse na cruz do Calvário quando lhe torturavam:

. “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”!

. E terceiro, quando se joga coquetel molotov em bosta (meu direito de expressão) a bosta fede mais!

. Bosta por bosta, tudo é uma bosta só:

. O filme e a ação dos que jogaram o coquetel!

. Cobija em festa, Leopoldo Fernandes de volta para tomar uma paceña como nos velhos tempos!

. O poder é assim mesmo, o Evo era o cara que mandava e desmandava na Bolívia; hoje um proscrito, foragido, bandoleiro!

. Tem gente que não se emenda, acha que o poder é eterno!

. “Pensamos e agimos em função da língua que falamos”, essa é da hora no filme “A Chegada”, Netflix.

. Deu no JN que a economia brasileira começa a reagir bem, mas a pobreza e a miséria aumentaram muito!

. A riqueza aumenta e a maioria fica mais pobre, é de lascar!

. Como diz o Tim Maia na canção “Um sonho todo azul”, um nasce para sofrer enquanto o outro rir.

. Ah… se o mundo inteiro me pudesse ouvir/Tenho muito pra contar/Dizer que aprendi/Que na vida a gente tem que aprender/Que um nasce pra sofrer/Enquanto o outro ri/Mas, quem sofre sempre tem que procurar/Pelo menos vir achar/Razão para viver/Ver na vida algum motivo pra sonhar/Ter um sonho todo azul/ Azul da cor do mar…

. Bom dia!