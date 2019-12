Na “ecológica” Xapuri, sucatas de máquinas de xerox são descartadas em via pública

A sessão da Câmara de vereadores de Cruzeiro do Sul que começou às 9 horas desta quinta-feira, 26, não tem hora pra acabar e há o risco do ano legislativo não ser encerrado hoje. A sessão foi suspensa ao meio-dia, sem hora para ser retomada.

Esta a ultima sessão do ano em que os vereadores deveriam votar a Lei Orçamentária Anual – LOA, autorizações de financiamento e de aquisição de nova sede da prefeitura. Os dois projetos foram enviados à Câmara em Regime de Urgência, portanto terão que ser votados ainda este ano .

A prefeitura quer o aval da Câmara para financiar junto ao Banco do Brasil, R$ 4 milhões para a substituição de todas as lâmpadas da Cidade e instalação de kits de energia solar para comunidades rurais e ribeirinhas.

Mas o projeto em que o executivo troca dois prédios no Centro por um no Miritizal, onde será a nova sede da prefeitura, foi o que mais causou polêmica entre os vereadores. Além dos dois prédios, a prefeitura teria que pagar parte em dinheiro.

Houve argumentação entre os vereadores da base do prefeito Ilderlei Cordeiro e da oposição. A bancada do MDB, com 5 vereadores se posicionou contrária à aprovação este ano. O vereadores Onofre do PDT acompanha os medebistas. Quem poderia decidir a votação, vereador Chaguinha do Povo não compareceu apesar de funcionários da Câmara terem ido buscá-lo em casa. Chaguinha mora no Miritizal, Bairro em questão, onde o prefeito Ilderlei Cordeiro pretende instalar a nova sede da prefeitura.

O vereador Mazinho da BR cita a diferença de valores dos prédios da prefeitura, no Centro, com relação ao do Miritizal. Romário Tavares, diz que “este é o projeto mais polêmico do executivo”.

O vereador Franciney do PT e o presidente , Clodoaldo Rodrigues, falaram em economia de aluguel com e a troca de lâmpadas e nos benefícios para a população do Miritizal. ” Rio Branco, Mâncio Lima e Feijó já aprovaram essa lei para possibilitar a troca de lâmpadas e a redução nas contas paga o financiamento “, destaca o presidente.

A economia, segundo a Assessoria de Comunicação da prefeitura, será de R$ 100 mil mensais, com a troca de todas as lâmpadas atuais por LED. Quanto ao prédio da Unopar, a assessoria afirma que mudança resultará em economia mensal de R$ 300 mil, valor gasto atualmente com aluguel de prédios onde funcionam secretarias municipais.

A Lei Orçamentária Anual – LOA de 2020, apresentada pelo executivo é no valor de R$ 177 milhões. A LOA anterior foi de R$ 160 milhões.

A LOA é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no ano seguinte.