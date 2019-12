Membro do B13 é ferido com um tiro, cai em córrego, finge estar morto e escapa de rivais

Com dificuldades para o embarque de veículos nos últimos dois dias por conta do acúmulo de lama nas margens, fenômeno próprio da vazante do rio, a balsa que faz a travessia de veículos e passageiros entre a região central de Xapuri e o bairro Sibéria está funcionando normalmente nesta quinta-feira, 26.

A melhoria das condições de operação se deu após a intervenção de uma máquina retroescavadeira no suporte aos serviços. O ac24horas conferiu a situação no começo desta tarde e averiguou que o fluxo na travessia do rio estava normal e o trabalho da tripulação ocorria sem incidentes.

A estabilização do nível do rio Acre nas últimas horas também contribui para o bom funcionamento da embarcação. O manancial apresentou uma pequena variação nos últimos dois dias. Às 9 horas de ontem (25/12) o rio registrava 6,89m. Foi a 6,94m às 18 horas e voltou aos 6,89m às 6 horas de hoje (26/12).

O encarregado do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) em Xapuri, Eriédson Soares, informou que dois dos cinco motores que propulsionam a balsa estão apresentando problemas, mas afirmou que os equipamentos serão consertados a partir desta sexta-feira, 27.

Nessa quarta-feira, 25, usuários do transporte protestaram por meio das redes sociais contra a dificuldade para fazer a travessia. O ac24horas publicou nota mostrando a situação e repercutindo as reivindicações. O site cumpre agora com o dever do bom jornalismo ao mostrar que as providências exigidas pela população foram atendidas pelo Poder Público.