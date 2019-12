Incidência da dengue no Acre a chega 872 casos por 100 mil habitantes, diz Ministério

Um sucesso. Assim foi a realização do primeiro ‘Natal Feliz’, um projeto idealizado por um colaborador do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes do município de Sena Madureira. O prefeito Mazinho Serafim (MDB) e a deputada estadual Meire Serafim (MDB) foram um dos grandes patrocinadores da ação, bem como o Poder Público Municipal da cidade.

Muitas pessoas e órgãos públicos de Sena Madureira também incentivaram o projeto com doações de alimentos não perecíveis. Cerca de 200 famílias receberam cestas básicas no município por meio do ‘Natal Feliz’ em 2019.

“Esta foi a primeira edição do projeto. Essas famílias tiveram um natal mais feliz com essas doações. A união fez a força. União do poder público, com a comunidade, empresários, comerciantes, secretários e vereadores. Todos contribuíram para que esse projeto tivesse êxito. Ano que vem, outra edição de maior número irá beneficiar mais pessoas”, disse secretária de Assistência Social da prefeitura, Lourdes Gregório.

O idealizador da ação, do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, comemorou a execução do projeto, realizado pela secretaria de Assistência Social com apoio da prefeitura. “Todas as famílias atendidas são cadastradas em programas sociais como o Bolsa Família. Recebemos apoio de escolas e outras instituições públicas na arrecadação dos alimentos”, explica o servidor Emanuel Araújo.

Alguns pontos de arrecadação foram montados pelo Núcleo para aquisição dos alimentos e, posteriormente, conseguir montar todos os 200 sacolões. A entrega dos alimentos para as famílias ocorre na última segunda-feira, 24, na Praça 25 de Setembro, centro do município.

O objetivo para entrega das cestas básicas foi alcançado, ao envolver prefeitura, comerciantes e servidores públicos no projeto.

