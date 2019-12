Gleici leva família do Acre para passar natal em São Paulo

Campeã do “BBB 18”, Gleici Damasceno levou toda a família do Acre para passar o Natal com ela e o namorado, o também ex-BBB Wagner Santiago, em São Paulo. A acreana está morando na capital paulista desde o início do ano com o namorado e arcou com as passagens de avião da mãe, dos dois irmãos, cunhada e dos dois sobrinhos pequenos.

Gleici usou parte do prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou do programa para ajudar a família. Ela comprou uma casa novinha para a mãe no Acre. Antes de entrar no reality show, a família vivia numa casa muito humilde na periferia de Rio Branco.