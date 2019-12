Colisão entre motocicletas deixa três pessoas feridas no Bujari

Uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas gravemente feridas na noite desta quarta-feira (25). O acidente aconteceu na avenida principal do município do Bujari, na BR-364. As vítimas foram identificadas como Raimundo Sales Braga, 34 anos, Rosivaldo da Silva Coelho, 32, e Charles Souza Silva, de 28 anos.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, os três homens trafegavam em duas motocicletas na avenida principal do Bujari em sentido oposto, quando colidiram de frente. Com o impacto, Raimundo sofreu uma fratura no joelho esquerdo e no fêmur. Já Rosilvado fraturou a clavícula e Charles sofreu múltipla fraturas, no braço, anti-braço e no joelho esquerdo.

Segundo informações da polícia, os três homens estavam em estado visível de embriaguez.

Duas ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas por populares, prestou os primeiros atendimentos e conduziu as vítimas em estado de saúde grave ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Policiais do Batalhão de Trânsito e Policia Rodoviária Federal estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia técnica. Um boletim de ocorrência foi registrado e as motocicletas foram encaminhadas ao pátio do Detran.