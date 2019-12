Ministério da Educação antecipa resultado do ENADE para agilizar graduação em 2019

Comandada pela Polícia Rodoviária Federal, a Operação Rodovida 2019/2020 terá sua abertura oficial em Rio Branco nesta quinta-feira (26), com início às 8h, na rotatória da Corrente. PRF e parceiros realizarão palestras, orientações, abordagens educativas e responderão as dúvidas dos viajantes para que todos agindo com atitudes prudentes consigam viajar de forma segura, para evitar acidentes e mortes.

Policiais e agentes do Projeto Vida no Trânsito farão abordagens preventivas e distribuição de material educativo, na BR-364, no Km 124.

O principal objetivo da Operação é conscientizar aqueles que viajarão pelas rodovias e estradas federais a proceder de forma preventiva no trânsito, com apoio e orientação dos órgãos e agentes de trânsito. A Operação iniciou-se no último dia 20 de dezembro e ocorrerá durante as festas de final de ano, recesso escolar e Carnaval, terminando no dia primeiro de março de 2020, período que compreende grande movimento de veículos e pessoas no trânsito.