Luto: políticos acreanos lamentam morte de Aluisio Bezerra

O governador Gladson Cameli decretou luto de três dias pela morte do ex senador Aluisio Bezerra. A mesma atitude foi tomada pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro.

O vice governador Major Rocha divulgou seu pesar nas redes sociais: ” O Acre perde um grande homem e a política perde um grande político! Quero me solidarizar com toda a família do ex-senador Aluísio Bezerra, o nosso “General da Borracha”, conhecido pela sua luta em favor dos soldados da borracha. Quando deputado estadual, em 2014, apresentei um projeto de lei que lhe concedia Moção de Aplauso pela sua luta em defesa dos seringueiros.Que neste momento, Deus possa confortar e dar graça aos familiares, parentes, amigos e admiradores”.

O prefeito Ilderlei Cordeiro também se manifestou nas redes. ” Foi com muita tristeza que recebi na noite desta quarta-feira, 25, a notícia do falecimento do ex-senador, ex-deputado federal e ex-prefeito Aluísio Bezerra. Aluísio foi um dos políticos mais influentes do estado e era amigo do meu Pai. Cruzeiro do Sul, o Vale do Juruá e o Acre perdem um grande líder. Nossos mais sinceros pêsames à família e aos amigos. Que Deus possa confortar todos os corações. Em decorrência desse triste acontecimento, decretamos luto oficial de três dias em Cruzeiro do Sul. Descanse em paz! Que o senhor lhe receba no céu”.