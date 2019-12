Videomaker do ac24horas mostra voluntários levando um natal mais digno aos moradores de rua

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, acompanhou na noite desta segunda-feira (23) a realização de mais uma Edição do Natal Solidário, que contou com parcerias de associações que decidiram levar para os moradores de rua um pouco do clima natalino.

A ação reuniu voluntários na Praça da Biblioteca Pública do Estado, e segundo a organização foi distribuído roupas, brinquedos e mais de 300 marmitas os moradores de rua.

A Coordenadora da Ação, Isabele Araújo, do Coração Solidário, relata que iniciativa acontece há seis anos e que conta com a parceria da Casa da Amizade.

“Essa ação ela é um conjunto de colaboradores que se juntaram para ajudar os moradores de rua de Rio Branco que é muito carente, em todos os sentidos. E também os desabrigados que se encontram no Acre: venezuelanos e colombianos. É muito pouco, mas é algo significativo”, ponderou o ex-morador de rua e atual secretário do Fórum Antidrogas da Universidade Federal do Acre (UFAC), Luiz dos Santos Mustafa.

Em meio a ação social, os voluntários foram surpreendido pela atitude do pequeno Miguel Muñoz, 7 anos, que acompanhava seus pais decidiu doar os seus brinquedos as crianças que moram na rua.