Vídeo mostra momento do impacto do carro roubado contra ônibus, em Rio Branco

Foi divulgado nas redes sociais na noite desta segunda-feira (23) um vídeo de uma câmera de segurança do acidente de trânsito ocorrido na manhã de domingo (22), no cruzamento da Avenida Antônio da Rocha Viana com a rua Isaura Parente, envolvendo dois assaltantes suspeitos de terem roubado uma casa no Residencial Rosalinda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, e mantido uma família refém junto com uma terceira pessoa que fugiu em uma motocicleta.

As imagens que duram 24 segundos mostram o momento em que motorista do ônibus transporte coletivo trafegava na rua Pernambuco no sentido centro-bairro, quando os dois criminosos que trafegavam em alta velocidade no veículo Veloster de cor preta, na rua Isaura Parente, no sentido centro-bairro, avançaram o sinal vermelho e colidiram violentamente com o ônibus, que por pouco não tombou com os passageiros. Com o impacto o assaltante Tiago Ribeiro Tuesta, de 20 anos, morreu no local do acidente e o carro Veloster ficou totalmente destruído.

O comparsa de Tiago foi encaminhado pelo Samu em estado de saúde gravíssimo ao Pronto Socorro de Rio Branco. A reportagem do ac24horas entrou em contato com o diretor geral do Pronto Socorro, Areski Peniche, que informou que o suspeito que não teve o nome revelado, teve fraturas no braço e na mandíbula e está entubado na sala de observação de emergência do hospital.

Areski informou ainda que o homem passará por uma cirurgia no buco-maxila-facial e em seguida um ortopedista irá assumir o caso e resolver as fraturas do braço.

Preferência ao criminoso

Nas redes sociais várias pessoas chegaram a criticar as atitudes dos profissionais do pronto-socorro e até mesmo do diretor por está ajudando um criminoso.

“Engraçado é que se fosse uma pessoa de bem, não estaria dando o apoio necessário, existem várias pessoas há mais de 30 dias esperando para fazer uma cirurgia e esse bandido tendo preferência, deixa ele morrer”, disse um internauta.

“Bandido tem que sofrer e não ter preferência na frente do cidadão de bem, trabalhador! No presídio comem do melhor, tem atendimento médico e ainda nos custa R$ 2 mil por preso”, criticou um membro de um grupo político de Whatsap.