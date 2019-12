Vereadores embarcam no recesso para ganhar mais de R$ 4 mil em diárias, no Rio de Janeiro

Andar no centro de Rio Branco nesta segunda-feira, 23, virou tarefa difícil por causa de quem aproveitou o dia anterior à véspera de natal para comprar seus presentes.

Nos últimos dias, a cena tem se repetido onde há a concentração de lojas. É o caso também do Via Verde Shopping, onde clientes relataram ao ac24horas dificuldade de conseguir um local para estacionar na noite deste domingo, devido a quantidade enorme de pessoas. Nesta terça e quarta, últimos dias para comprar presente, a situação deve ficar ainda pior.

A movimentação intensa nas lojas confirma o resultado de uma pesquisa que ouviu 117 empresários do comércio de bens, serviços e turismo, onde a ampla maioria, 78%, acreditam que as vendas deste ano serão melhores do que as registradas no natal de 2018.

A pesquisa também perguntou quanto os comerciantes acham que os clientes vão gastar com um presente. Cerca de 77% acham que o valor médio fica entre 50 e 100 reais.

O ac24horas foi às ruas para descobrir o que as pessoas querem ganhar de presente neste natal. Os anos passam, mas o celular continua sendo a bola da vez, principalmente entre os jovens.Se antes, as pessoas queriam um celular, hoje elas querem o celular. Ou seja, a busca por um aparelho com mais recursos tecnológicos.

“Eu quero um iphone. Não sei se vou ganhar, mas, com certeza, é o que eu quero”, diz a jovem Ana Clara, de 16 anos. A mãe, a servidora pública Fátima da Silva, diz que acha que o presente vai ficar para o ano que vem. “Esse é um aparelho muito caro. Ainda vou fazer as contas se o papai noel vai poder atender esse pedido”, diz entre sorrisos.

Para as mulheres há outro presente que é infalível. Você, homem, já ouviu falar em make? Pois, se estiver em dúvida sobre o presente que vai agradar a sua esposa, esse não tem erro. Make é como as mulheres chamam o conjunto necessário para fazer uma boa maquiagem. Se optar por esse presente, é bom ir até uma loja especializada e pedir ajuda à uma vendedora, já que vc corre o sério risco de se “embananar”. O tal kit é composto por diferentes pincéis, sombras, batons e outros itens que estão distantes do conhecimento masculino.

Já os homens entrevistados confirmam o que se costuma dizer desse público. Não há um presente em moda. Com os homens, presente é bom é aquele se está precisando no momento. “Eu quero um sapato. O meu já tá surrado e é sempre um bom presente”, diz o comerciante Carlos Peixoto.

Já Antônio Soares, professor, diz que gosta de ganhar livros. “Acho roupa uma coisa muito pessoal. Difícil você acertar o gosto do outro. No meu caso, meus amigos e familiares já sabem, gosto de ganhar livros”, afirma.

Então é seguinte, se você ainda vai comprar seu presente de Natal, seja nas lojas mais populares ou mais chiques, exerça a paciência que até a noite de terça-feira, estará tudo lotado. As fotos são de Sérgio Vale.