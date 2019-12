Rio Acre vaza em quase toda sua extensão, menos em Aldeia dos Patos e Brasiléia

No último sábado (21) um rebocador naufragou na região do Rio Tarauacá, no município de Jordão, no interior do Acre. O prefeito de Jordão, Elson Farias (PCdob) confirmou a informação e disse que ninguém ficou ferido.

Segundo informações, o veículo empurrava uma balsa que fazia a travessia do manancial carregada de brita para a cidade de Jordão, quando bateu em um banco de areia e acabou afundando.

Uma equipe foi deslocada para tentar retirar o veículo que ficou todo submerso, mas sem sucesso.

Farias relatou que é muito difícil fazer obras de saneamento no Jordão por conta de ser um lugar de difícil acesso .

“É uma dificuldade muito grande se fazer obra na Amazônia, principalmente em um lugar isolado como o Jordão. Nosso rio é assim, quando está cheio demais, os barcos não sobem por conta da correnteza e quando está baixo demais, não sobem por conta dos bancos de areia”, disse o prefeito.

Com colaboração do G1 Acre