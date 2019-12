Projeto ‘Olhar Diferente’ entrega 4 toneladas de alimentos em bairros carentes de Rio Branco

Um projeto que começou como parte de uma atividade escolar de quatro adolescentes, em Rio Branco, tornou-se uma das maiores associações de cunho solidário do estado. O projeto ‘Olhar Diferente’ hoje é uma associação com CNPJ e já atendeu mais de 10 mil pessoas na capital acreana. A última ação aconteceu nesse final de semana. Foram três dias de doações e mais de 4 toneladas de alimentos entregues à famílias carentes.

A ação da campanha Natal Solidário 2019 durou três dias e encerrou neste domingo (22). Esta foi a quarta campanha de Natal realizada pelo grupo. Na quinta-feira, 19, foram entregues 100 cestas básicas – cada uma com um frango, e fraldas para as famílias dos alunos matriculados no Centro de Ensino Especial, Dom Bosco, que atende crianças com necessidades especiais.

No sábado, o projeto entregaram cestas básicas em quatro locais: Beco do Sabiá, invasão do Conjunto Universitário III, invasão do Tucumã e no Aterro de Inertes de Rio Branco, mais conhecido como ‘lixão’.

“No domingo [22] encerramos as entregas na comunidade Favelinha, localizada atrás do Ginásio do Sesi e na Sapolândia”, explica Gleice Oliveira, uma das organizadoras e fundadoras do projeto.

Durante esses três dias de entrega, foram 4 toneladas de alimentos doados, em forma de cestas básicas, cada uma acompanhada de um frango. “Essas 4 toneladas foram distribuídas em 250 cestas”, afirma Oliveira. Ela diz que a ação só foi possível devido à parceria com empresas locais.

“Muitas empresas que fizeram campanhas solidárias dentro de seus empreendimentos arrecadaram os alimentos e doaram para o nosso projeto. Juntando tudo, conseguimos montar as 250 cestas básicas”, pontua Gleice. A empresa PVT, por exemplo, doou uma tonelada de alimentos não perecíveis para que o projeto pudesse dar um destino final até as famílias mais necessitadas.

“Essa ação mostra que de pouco em pouco conseguimos o muito. Chegamos num número alto de entregas mesmo diante de uma crise que atinge todo mundo porque cada um fez sua parte de doar um quilo de alimento. Se todo mundo fizer a sua parte, podemos fazer muito mais pelo próximo”, salienta a organizadora.

Gleice diz que é gratificante ter a certeza de que na noite de Natal essas famílias terão o que comer. “Isso nos deixa muito felizes, por isso buscamos trabalhar com muita transparência”, garante.

“Trabalhamos com cadastro. Cadastramos as famílias e selecionamos pelo perfil socioeconômico. Priorizamos as pessoas que vivem de benefícios do governo, com filhos ou pais desempregados, que passam necessidade. Crianças e famílias é o público”.

O projeto ‘Olhar Diferente’ também realiza ações durante todo o ano, atingindo até mesmo pessoas em situação de rua, com distribuição de marmitas, campanha Volta às Aulas – que ajuda crianças carentes com material escolar e o ponto alto do projeto, que é o Dia das Crianças.