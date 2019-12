Natal de solidariedade em Cruzeiro do Sul doa mais de 240 toneladas de alimentos

Denilson da Silva Braga, 37 anos, foi ferido com um tiro na tarde desta terça-feira (24) durante uma tentativa de assalto no Ramal São José, no bairro Belo Jardim, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Denilson estava trafegando na sua motocicleta no Ramal quando dois homens não identificados, membros de uma facção, se aproximaram em uma moto e o garupa em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto e pediu a moto da vítima.

Denilson negou entregar a moto e acelerou e foi ferido com um tiro no braço esquerdo. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu trafegar com a sua moto até o Batalhão de Trânsito (BPtrans) na corrente na Via Chico Mendes e pedir ajuda. Os criminosos se evadiram do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu Denilson ao pronto -socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu informações das características dos bandidos e em seguida fez rondas na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).