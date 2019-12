Motorista trabalha vestido de Papai Noel e entrega lembrancinhas aos passageiros

Júnior Jaunes, de 33 anos, é mais conhecido entre os passageiros de ônibus em Rio Branco como “o motora top”. O apelido não é em vão. Sempre que pode, o motorista busca agradar seus passageiros com ações diferenciadas. Nesta véspera de Natal, não foi diferente. A preparação começou com bastante antecedência, desde a compra dos enfeites natalinos, aluguel da fantasia, produção do veículo e compra das lembrancinhas.

Nesta terça-feira, 24, o motorista trabalha vestido de Papai Noel, com o coletivo inteiramente enfeitado por ele, sua esposa e uma amiga. A produção de hoje começou bem cedo, por volta das 2 da madrugada, para que tudo estivesse pronto até a primeira viagem do dia, às 5 da manhã. Segundo ele, a reação dos passageiros está sendo positiva. “As crianças pedem para tirar fotos, vêm me abraçar. Ver as pessoas felizes e um sorriso nas crianças é muito satisfatório”, diz Jaunes.

O motorista contou que gastou cerca de R$ 450 do próprio bolso para conseguir fazer a ação. Centenas de doces são distribuídos para os passageiros em pacotes diversos. A ação só encerra quando ele encerrar a jornada de trabalho desta terça.

Jaunes começou a ganhar notoriedade entre os passageiros conduziu a linha da Universidade Federal do Acre (Ufac), por quatro anos seguidos. Quando teve de mudar de rota, levou consigo o amor pela profissão e fez mais amigos durante os percursos. Ele costuma exaltar sua profissão através de perfis nas redes sociais. Sempre interagindo com seus seguidores, em suas postagens busca reafirmar seu companheirismo com os passageiros, que ele prefere chamar de colegas.