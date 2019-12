Ilderlei Cordeiro vai mudar a sede da prefeitura de lugar

O governador Gladson Cameli, o prefeito Ilderlei Cordeiro e o diretor técnico e comercial da Energisa, Ricardo Xavier, inauguraram nesta segunda-feira, 23, a noite em Cruzeiro do Sul, a nova iluminação da cidade, toda em led. O evento foi realizado no Centro. Foram instaladas 806 na lâmpadas leds, mais econômicas e eficientes em vários pontos de Cruzeiro. A revitalização é o resultado da parceria entre Energisa e a Prefeitura e o investimento foi de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

Com o Projeto de Eficiência Energética a Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai economizar a R$ 442 mil reais por ano com a conta de iluminação , o que corresponde a 902 mil kWh/

Os locais selecionados são considerados cartões postais e são pontos turísticos do município como a Praça dos Lanches, Praça da Bandeira, Mirante do Cais, Cais, Ponte da União – entrada da cidade, Avenida Lauro Muller, Avenida Boulevard Thamaturgo, Estrada do Aeroporto e Avenida Mâncio Lima. ” Da Estrada do Aeroporto ao Mirante do Cais, nossa cidade está mais bonita com essas novas lâmpadas”, ressaltou o prefeito Ilderlei Cordeiro, lembrado ainda a questão da segurança pública. ” A claridade afasta a marginalidade “.

“As lâmpadas são mais eficientes, o que diminui os gastos com manutenção do sistema. A cidade agora conta com uma iluminação pública de qualidade e econômica”, destaca Ricardo Xavier, diretor técnico e comercial da Energisa.

“A parceria é a solução de vários problemas é a solução para vários problemas. O prefeito Ilderlei Cordeiro está de parabéns “, ressaltou o governador Gladson Cameli.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética – PEE, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.