Fundo de Amparo destina R$224 mil para manutenção do Serviço Nacional de Emprego

No domingo (22/12), choveu em Rio Branco 90 milímetros, o que eleva para um total de 401,5mm neste mês de dezembro, até o momento, o que equivale a 51,7% acima da média mensal.

Em Cruzeiro do Sul, no sábado, foi registrada a mais forte chuva de todo o Brasil, com 57,2mm. “Vem mais chuva intensa neste mês”, diz Davi Friale, do portal O Tempo Aqui.

O verão começou no sábado (21) e deverá ser com chuvas muito acima da média no Acre, em Rondônia, no sul e oeste do Amazonas, no oeste e noroeste de Mato Grosso, na Bolívia e no Peru, tendo em vista que a temperatura das águas superficiais do oceano Atlântico está acima da média. O verão no Acre e na maior parte do Brasil vai de 21 de dezembro de 2019 a 19 de março de 2020.