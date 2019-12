Festa da Virada em Rio Branco terá Cobras Dance e vai durar até às 3h

Rio Branco terá uma festa de Réveillon regada de muita música, promovida pelo Poder Público Municipal. A prefeita Socorro Neri já anunciou as atrações do tradicional Réveillon da cidade, que vai ocorrer no Calçadão da Gameleira, na próxima terça-feira, dia 31.

A festa vai durar até às 3 da manhã do dia 1° de janeiro de 2020. Além da tradicional queima de fogos, também haverá apresentações de seis bandas locais. Os shows tem início previsto para as 20h. Irão se apresentar as bandas: The Roxy, DJ Black JR, Resgate Tropical, Levada do Gueto, DJ Aldine e os Cobras Dance.