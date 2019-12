Em Xapuri, decoração natalina une criatividade, economia de recursos e conscientização ambiental

A decoração natalina montada pela prefeitura este ano na praça Barão do Rio Branco, em frente à igreja de São Sebastião, região central de Xapuri, está chamando a atenção pela estratégia utilizada pela equipe do gabinete do prefeito, responsável pela ornamentação.

A principal ideia do trabalho foi a economia de recursos unida com a utilização de materiais descartados indevidamente em vários pontos da cidade. Pneus velhos e garrafas pet são as principais matérias-primas utilizadas dos arranjos natalinos. Os demais materiais foram adquiridos com recursos próprios do município (RP).

“Toda a decoração natalina da praça foi pensada do ponto de vista do máximo de economia, com a utilização de materiais coletados pela cidade e que foram reproveitados na construção das árvores e outros enfeites”, explicou o assessor de comuniação do gabinete, Jonathan Matheus.

Um dos destaques da decoração natalina da área da cidade mais movimentada nesta época do ano em Xapuri é uma árvore de natal construída com 700 garrafas pet em formato de flor. Também chama a atenção uma outra, feita com pneus, assim como o boneco que a acompanha.

Natal Feliz

A programação de Natal da prefeitura de Xapuri teve a realização da Campanha Natal Feliz que fez distribuição de brinquedos para crianças em todos os bairros e no centro da cidade, com a realização de brincadeiras e sorteios.

Realizada desde 2017, a campanha atendeu crianças residentes nos bairros Bolívia, Pantanal, Constantino Sarkis, Sibéria, Centro, Hermínio de Melo, Laranjal, Cerâmica e Cageacre, com a entrega de mais de 1.500 brinquedos.