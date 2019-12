Barco naufraga no Rio Môa com mercadoria que seria distribuída no Juruá

Outra embarcação naufragou no Acre. Desta vez, o caso aconteceu no Rio Môa, próximo ao município Mâncio Lima, na região do Vale do Juruá, nessa segunda-feira (23). O barco estava carregado de mercadoria e acabou naufragando. Uma equipe do Corpo de Bombeiros só conseguiu chegar ao local do incidente nesta terça-feira, 24, quando receberam a notícia.

Por sorte, não houve registro de vítimas, apenas perdas materiais. O porta-voz do Corpo de Bombeiros no Acre, Major Cláudio Falcão, afirmou ao G1/Acre que ainda não se sabe o que pode ter motivado o naufrágio.

Os Bombeiros irão fazer um levantamento do que pode ter causado o acidente. O Major alerta que nesta época o nível do rio está bem elevado, o que pode provocar riscos de acidente com troncos de árvores ou correnteza.

Informações repassadas aos militares dos Bombeiros atestam que o barco estava somente com mercadorias, que teriam sido adquiridas em Cruzeiro do Sul para ser distribuída em outras cidades do Juruá.