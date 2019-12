Balsa opera com dificuldades em Xapuri e usuários pedem ponte de presente de Natal

A véspera de Natal em Xapuri está sendo um dia de enorme dificuldade para a população que utiliza diariamente a balsa que faz a travessia entre as duas margens do rio Acre. Com a rápida vazante que ocorreu nos últimos dois dias, quando o nível do rio desceu do patamar dos 10m para menos de 6,5m, na manhã desta terça-feira, 24, o acúmulo de lama passou a dificultar o embarque de veículos.

O encarregado do Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroviária do Acre (Deracre) em Xapuri, Eriédson Soares, confirmou à reportagem do ac24horas que a balsa opera com dificuldades e que a falta de uma máquina retroescavadeira ou similar, para fazer a retirada da lama acumulada, agrava a situação. Segundo ele, foi solicitado apoio da prefeitura que, segundo informações não oficiais, não estaria dispondo do equipamento.

Os maiores prejudicados pelo problema são os moradores do bairro Sibéria, que precisam se deslocar ao outro lado da cidade, e os moradores da região central e bairros que possuem propriedades rurais no lado oposto do rio. No começo da tarde desta segunda-feira, uma enorme fila de carros, motocicletas e pedestres aumentava de tamanho aguardando o momento de poder atravessar.

Diante da situação, vários usuários do transporte protestaram e postaram fotos nas redes sociais mostrando a dificuldade a que eles se submetem rotineiramente para fazer a travessia. Um deles, Carlito da Luz, enquanto aguardava na fila, postou: “Presente de Natal para Xapuri: S.O.S Ponte”.

A construção de uma ponte em Xapuri é uma das grandes promessas do governador Gladson Cameli desde que assumiu o mandato, em janeiro deste ano. Em determinado momento, o gestor acreano afirmou que teria planos A, B e C, para a realização da promessa, que é lembrada sempre que ocorrem dificuldades acima do normal na travessia do rio.

Um internauta, Humphrey Amorim, cobrou da prefeitura, na caixa de comentários, a disponibilização de uma máquina para ajudar no serviços dos funcionários da balsa: “Se a prefeitura mandar um trator pra tirar o barro resolve a situação provisoriamente”.

O serviço de travessia de veículos no rio Acre em Xapuri é de responsabilidade do governo do estado por meio do Deracre. É comum, no entanto, que o município atue como parceiro, disponibilizando máquinas para auxiliar na retirada de lama da área de embarque e desembarque nesta época do ano.

O ac24horas conseguiu contato com o prefeito Ubiracy Vasconcelos, que confirmou a informações de que as máquinas da prefeitura estão quebradas e informou que uma retroescavadeira do Deracre que está realizando serviços de recuperação na Estrada da Borracha, em parceria com o município, já foi deslocada para atender à demanda da balsa.