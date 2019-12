Público comparece em peso a festa Ibiza, em Tarauacá, no Estádio Narborzão

Iniciativa do Centro de Referência de Assistência Social de Xapuri (Cras), o Coral Chico Mendes, formado por crianças e adolescentes de famílias assistidas por programas sociais no município, teve este ano uma extensa jornada de apresentações em escolas municipais e estaduais, apresentando canções natalinas e levando uma mensagem de amor e de solidariedade.

Na última sexta-feira, 20, o coral que é composto de crianças e adolescentes de idade entre 7 e 17, se apresentou no Sarau da Igreja de São Sebastião, com um grande público presente. As apresentações do Coral Chico Mendes ocorrem desde o ano de 2017, quando a ação foi inserida entre as diversas atividades desenvolvidas pelo Cras de Xapuri.

De acordo com a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social do município, Daniela Daniel, o Cras atende em Xapuri cerca de 350 crianças e adolescentes com ações de prevenção a situações de vulnerabilidade e risco social. O coral, segundo ela, é apenas uma das atividades desenvolvidas pela equipe do serviço de proteção social.

“O coral se apresenta, desde 2017, no período natalino, em escolas, praças e demais instituições. Esse ano, as apresentações ocorreram nas escolas da cidade e na igreja de São Sebastião. A recepção pelas pessoas foi muito boa e a crianças também gostam muito, pois a música é um meio pelo qual trabalhamos com a quebra da timidez de algumas crianças e melhoramos a capacidade delas se comunicarem com se relacionarem socialmente”, disse.

A equipe do Cras de Xapuri é composta por assistente social, psicólogo e educadores sociais. O Centro é considerado como a porta de entrada da assistência social. É voltado prioritariamente para áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de assistência social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.

Serviços ofertados

O Cras oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No Cras, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Público Atendido

Famílias e indivíduos em situação grave desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.