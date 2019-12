Preso pelo governo de Evo Morales, ex-governador do Pando Leopoldo retorna a Cobija

Foi disponibilizada nesta segunda-feira, 23, a lista preliminar de candidatos aprovados na 2ª fase do Exame Unificado de Ordem (prova prático-profissional). O resultado, publicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pode ser consultado aqui. A aprovação no Exame da Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado.

Os candidatos não aprovados podem entrar com recurso por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no site da OAB. Os pedidos podem ser registrados a partir das 12h da próxima quinta, 26, até às 12h do dia 29 de dezembro [horário de Brasília].

Nas redes sociais, o presidente da OAB no Acre, Erick Venâncio, parabenizou os novos advogados. “Parabéns aos novos colegas que superaram o difícil desafio do Exame de Ordem. As nossas boas vindas aos primeiros advogados de 2020”, escreveu.

Foram aprovados os candidatos com nota igual ou superior a seis pontos, vedado o arredondamento. Os candidatos que quiserem recorrer deverão acessar a página do aluo no site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

A divulgação final do resultado, assim como da apreciação dos recursos da prova prático-profissional, deve ser publicada no dia 17 de janeiro de 2020.