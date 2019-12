Instituto Federal do Acre e Universidade de Pando firmam convênio de intercâmbio

O Instituto Federal de Educação do Acre (IFAC) firmou convênio com a Universidade Amazônica de Pando (UAP), sediada em Cobija, na Bolívia. O extrato de convênio internacioal 01/2019 está publicado na edição desta segunda-feira (23) do Diário Oficial da União.

O objetivo do convênio é propiciar condições para o estabelecimento de ações conjuntas de cunho técnico, científico e cultural entre o IFAC e a UAP, “na forma mais conveniente a ambas as instituições fundamentalmente voltadas para as atividades nas áreas de ensino e aprendizagem, incluindo o desenvolvimento de programas especiais; intercâmbio de estudantes por um período determinado, por meio de um programa de intercâmbio reconhecido; intercâmbio de membros das instituições; parceria em projetos de pesquisa e extensão”. O convênio tem vigência de 60 meses.

O acordo é assinado entre Rosana Cavalcante dos Santos, reitora do IFAC, e Ludwing Reynaldo Arcienega Baptista, reitor da UAP.