Gladson reúne cúpula do Governo para debater situação dos rios

O nível do Acre amanheceu nesta segunda-feira com 13,78 metros, apenas 22 centímetros da cota de transbordamento. No entanto, alguns pontos em diferentes bairros estão tomados pela água.

O Major Claudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, disse que já choveu mais de 348 milímetros sobre a Bacia do Rio Acre em dezembro e confirmou que a situação preocupa. “Em Rio Branco, alguns bairros mais baixos estão com pontos de alagamentos”, disse, salientando que não nenhuma família atingida na capital.

“É um nível incomum”, disse. Em 2017 o rio media, nesta mesma data, cerca de 9 metros em Branco. Todos as demais bacias hidrográficas do Acre começam a semana em elevação. O Rio Juruá marcou 12,13 metros na manhã desta segunda-feira, sendo que a cota de alerta é de 13 metros para a região de Cruzeiro do Sul. (Com TVAC)