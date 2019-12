Festa de Natal “prometida” por Gladson, com a entrega de mil bicicletas, para crianças pobres é cancelada

Este ano não vai ter aquela Caloi tão esperada. O governador desistiu de cumprir com a sua palavra de doar centenas de bicicletas às crianças pobres de Rio Branco, em festa popular idealizada por ele a ser realizada nas escadarias do Palácio Rio Branco no dia do natal. No entanto, o evento foi cancelado pelo próprio governador e a decisão de Cameli acabou frustrando milhares de crianças que imaginavam se divertir no calçadão do Palácio em uma grande festa com direito a Pipoca, pula-pula, sorvete e cachorro-quente.

No início deste mês de dezembro Cameli afirmou que já havia entrado em contato com a fábrica da Caloi, em Manaus (AM), para comprar mil bicicletas para doar. Ao ac24horas, o chefe do executivo enfatizou que a doação das bicicletas seriam uma forma de “proporcionar um dia feliz para elas [as crianças]. Para mim, um sorriso vale mais que mil gestos, é de coração”.

O evento que seria organizado pela Família Cameli, que contaria com a presença até mesmo dos pais de Gladson, o empresário Eládio Cameli e sua esposa Linda Cameli como padrinhos do evento, não saiu do papel e do discurso, infelizmente.

Nas redes sociais, alguns pais afirmaram que nem todas as cartas enviadas aos correios foram adotadas pelo governador, o que ocasionou mais uma vez a frustração de novo. Independente da opinião, Cameli tem feito várias entregas de presentes em várias escolas da capital e do interior. O ac24horas apurou que o sonho de Gladson em doar as mil bicicletas ainda continua, mas deverá ser feito por todo o ano de 2020.

Procurada para explicar o cancelamento da agenda, a porta-voz do governo do Acre, Mirla Miranda, esclareceu que “em virtude de todas as entregas [de presentes] que já foram realizadas, foi de entendimento do governo cancelar”.

“O governador Gladson Cameli e a primeira-dama, Ana Paula Cameli, adquiriram, incluindo doações, uma média de mais de 5 mil itens desde kits escolares, roupas e brinquedos variados. Gladson contou, ainda, com outras pessoas dispostas em ajudar. Cestas básicas foram doadas, também, por servidores do estado”, disse Miranda.

Segundo a porta-voz, mais de 3 mil crianças foram contempladas com entrega de presentes. “(…) tanto o governador quanto a primeira-dama fizeram questão de ir pessoalmente até as creches e outros lugares, os quais foram devidamente orientados pelo programa dos Correios”.

Mesmo sem a tão esperada bicicleta Caloi, as crianças devem continuar sorrindo e acreditando que Papail Noel existe.