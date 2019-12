Empresas de ônibus do Acre aumentam frota para viagens

O gabarito oficial e o resultado preliminar do Concurso da prefeitura de Cruzeiro do Sul já estão no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação- IBFC -e os candidatos têm esta segunda feira , 23, para recorrer do cômputo.

www.ibfc.org.br

O secretário de Planejamento da prefeitura, Manoel Orleilson, diz que em meados de janeiro ( previsão para o dia 20) será divulgado o resultado final do concurso e em fevereiro serão feitas as 511 contratações nas mais diversas áreas da gestão municipal nos níveis fundamental, médio e superior de ensino. 16.600 candidatos fizeram as provas do certame.