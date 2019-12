Cruzeiro do Sul vai ganhar uma OCA

O portal de notícias ac24horas e a jornalista Sandra Assunção foram premiados como destaques na noite deste sábado, 21, pela Associação dos Comunicadores do Vale do Juruá, Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Câmara Municipal. Outros profissionais de sites, tvs, rádios e impressos também receberam troféus

O Prêmio de Jornalismo João Mariano é pelo destaque do site e da jornalista na cobertura de notícias de Cruzeiro do Sul, onde Assunção é correspondente desde 1° de maio deste ano, alcançando todo o Vale do Juruá.

O presidente da Associação de Jornalistas, João Dias, conta que fez uma pesquisa junto à sociedade civil organizada, ” que apontou o destaque do ac24horas na divulgação de notícias com muita credibilidade. Esta é a primeira edição da premiação, que será realizada todo ano no segundo domingo de dezembro e nossa intenção é premiar em dinheiro os profissionais em destaque “.

O vice prefeito Zequinha Lima, ressalta a importância da imprensa para a prefeitura e a sociedade. ” É com a parceria da imprensa que conseguimos divulgar os rabalhos da gestão. E toda a sociedade é beneficiada com as informações em geral portanto são profissionais importantes e merecem esse reconhecimento”.

Para o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, vereador Clodoaldo Rodrigues, ” o ac24horas faz a diferença em Cruzeiro do Sul “.

João Mariano foi o primeiro jornalista do Vale do Juruá. Fundou o Jornal O Rebate que circulou entre 1946 a 1972, ano da morte dele. Outro jornal fundado por ele foi O Juruá que foi editado de 1953 até 1972. O aniversário de João Mariano, 13 de maio, é o Dia Municipal do Jornalistas em Cruzeiro do Sul. A Lei foi criada pelo ex vereador Marito.