Coral infantil do CRAS leva espírito natalino a escolas e praças de Xapuri

A prefeitura de Sena Madureira mais uma vez inova em sua gestão. As equipes do prefeito Mazinho Serafim (MDB) vêm fazendo um trabalho diferenciado no município. Após ter revitalizado todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, agora é a vez do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS) do município inaugurar uma sala de Ludoterapia. É o primeiro CREAS do Acre a disponibilizar um ambiente como esse gratuitamente aos moradores. A inauguração ocorreu na última quarta-feira, 18, no prédio do órgão, localizado no centro da cidade.

Ludoterapia é a psicoterapia adaptada para o tratamento infantil, onde a criança, brincando, projeta seu modo de ser. “A sala de Ludoterapia une o lúdico com a terapia. Desenvolve o psíquico da criança, que muitas vezes não tem uma autonomia verbal. E essa criança desenvolve melhor por meio da Ludoterapia”, explica a psicóloga Thacilene Macedo, responsável pelos trabalhos que são realizados no CREAS de Sena.

Até pouco tempo atrás, o município não disponibilizava do ambiente de Ludoterapia no local, o que dificultava o trabalho escuta qualificada junto as criança e adolescentes. “O CREAS faz atendimento de crianças vítimas de abandono, maus tratos, abuso sexual, violência psicológica, então elas precisam de um ambiente favorável para esse acompanhamento psicológico”, salienta Macedo.

Agora, o órgão também oferece um ambiente para atender os pequenos de maneira adequada. É através de um desenho, de uma frase, que a Ludoterapia foca seu trabalho. A sala ampla e climatizada dispõe de uma televisão, mesas, jogos, brinquedos e diversos objetos lúdicos.

O recurso usado para montar a sala foi repassado enquanto a atual deputada estadual Meire Searafim (MDB) ainda era secretária de Assistência Social do município. O CREAS fez o projeto, que foi aprovado após trâmites burocráticos em Brasília junto ao Ministério do Desenvolvimento, que liberou o recurso para aquisição dos equipamentos da sala de Ludoterapia.

Participaram da inauguração do ambiente a secretária de Assistência Social, Lourdes Gregório, a equipe do CREAS, equipe do Conselho Tutelar e demais servidores da prefeitura. Fátima Alves representou a parlamentar Meire Serafim na ocasião.