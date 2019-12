Concurso juiz substituto: divulgado resultado dos aprovados na prova da segunda etapa

O resultado dos aprovados do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Magistratura do Estado do Acre foi divulgado da edição desta sexta-feira, 20, do Diário da Justiça Eletrônico (fls. 83). O resultado é referente a segunda prova da segunda etapa (prática de sentença – cível e criminal).

O edital, assinado pelo desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) Francisco Djalma, que também é presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos, atende a Resolução nº 75 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O concurso destina o preenchimento de 15 (quinze) vagas para os cargos de juiz de Direito substituto do Poder Judiciário Acreano. A organizadora do certame é a Vunesp.

Veja a lista dos aprovados