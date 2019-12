Comissão da Câmara aprova batizar ponte do Envira com nome de Joaquim Machado

A procura por passagens aos municípios do Acre na rodoviária de Rio Branco tem levado as empresas a aumentar o número de ônibus e abrir horários extras para atender a demanda que não para de crescer.

De acordo com o agente de viagem da empresa TransAcreana, Diniz Lima, o principal destino é o município de Cruzeiro do Sul, seguido de Tarauacá, Feijó, Assis Brasil e Boca do Acre (região Sul do estado do Amazonas. “Estamos com mais dois ônibus extras para Cruzeiro do Sul e um carro extra para atender os passageiros com destino ao município de Assis Brasil (região de fronteira com o Peru)”, declarou em entrevista ao jornal A Tribuna do Acre.

A passagem para Cruzeiro do Sul custa R$ 150, mais uma taxa de 60 centavos do embarque da prefeitura. Explicou que os visitantes procedentes de outros estados contam com duas opções, a primeira embarcar no período da manhã, a segunda no período da tarde.