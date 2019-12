Bittar rejeita Projeto de Lei que exige garantia de programas e games em mídias digital

O analista Roberto Ellery, que mantém um blog no portal do Instituto Liberal (www.institutoliberal.org.br) produziu neste sábado (21) série de gráficos retratando em números e proporções a votação do Fundo Eleitoral. O Acre, por exemplo, ficou na 4ª colocação entre o que deram maior votação (proporcional à bancada) contra o Fundão. Rondônia lidera e seguem-se Santa Catarina e Espírito Santo nas contas do liberal.

Segundo Ellery, 75% dos deputados acreanos votaram contrários ao Fundão. “Mesmo ciente da gravidade do problema fiscal e de sacrifícios impostos à população, inclusive os mais pobres, para fazer o ajuste fiscal o Congresso entendeu que era uma boa hora para aumentar o valor do Fundo Eleitoral de R$ 1,7 bilhões para R$ 2,0 bilhões depois de colocar um bode na sala que pedia um aumento para R$ 3,8 bilhões”, diz Ellery.

A tônica do ano foi ajuste fiscal, relata o analista. Depois de décadas de idas e vindas, o Congresso aprovou uma Reforma da Previdência que impõe sacrifícios a todos os civis que vão se aposentar nos próximos anos e, depois de anos, aprovou uma correção sem ganhos reais para o salário mínimo. O governo encaminhou um conjunto de PECs para permitir o controle da folha de pagamentos em período de emergência fiscal (mais uma vez os militares ficaram de fora) e tomou uma série de medidas para cortar gastos. Não há dúvidas que tanto a turma do Palácio do Planalto quanto a turma do Congresso entendem a gravidade da crise fiscal no Brasil.

Depois da votação, poucos deputados do Acre vieram a público justificar sua decisão. A deputada Mara Rocha fez questão de deixar claro que sempre foi contra o aumento no Fundão.