Bingão de Natal: Mazinho entrega mais de 10 prêmios à população de Sena Madureira

Um dia alegre e gratificante aos moradores de Sena Madureira. Assim foi esse domingo, dia 22, no município, durante o Bingão de Natal realizado pela prefeitura municipal com incentivo do gestor Mazinho Serafim (MDB). O evento reuniu centenas de pessoas em frente à Praça 25 de Setembro.

Mazinho fechou parceria com empresários locais para poder presentear a população com geladeira, fogão, televisor, bicicleta, máquina de lavar, centrífuga, bebedouro, R$ 3 mil em dinheiro e diversos outros prêmios extras distribuídos em ‘giros da sorte’.

“A gente programou esse evento para ser realizado antes do Natal para que as pessoas pudessem ter mais um momento de lazer e de sorte para ganhar os prêmios. O bingão foi pensado com o coração, foi o que a gente pode fazer pelos nossos moradores”, disse o prefeito Mazinho ao público presente.

A prefeitura contou com o apoio de alguns colaboradores para que o evento ocorresse, como empresários, vereadores e a deputada estadual Meire Serafim (MDB). Mazinho aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem à população de Sena. “Deixo uma mensagem de paz para que a gente possa ter um Natal e ano novo prósperos. Afirmo à vocês que, graças a Deus, apesar de todos os problemas que aparecem – que não são poucos, nossa cidade está crescendo, melhorando”, garantiu o prefeito.

Segundo Mazinho, só não enxerga quem não quer. “As dificuldades existes, mas a gente passa por cima delas e atravessa as dificuldades. Sena Madureira está caminhando para frente e temos muito ainda a realizar em nosso município”, falou ao público, que respondeu com aplausos e gritos de agradecimentos.

Mazinho fez questão de enfatizar que suas viagens a Brasília tem gerado bons resultados na cidade. “Todas foram concluídas com sucesso. Muitas vezes as pessoas pensam que o dinheiro [das emendas] volta no bolso do prefeito, mas não é assim, demora um pouco para que o projeto seja finalizado e finalmente as ações possam ser iniciadas, mas elas estão acontecendo em Sena”, afirmou Mazinho.

A prefeitura recebeu apoio do gabinete da deputada Meire Serafim, da Associação Comercial e empresarial de Sena Madureira, da Umassem – União das associações de Moradores, da Frigo Rios, Tm- Comércio e Serviços LTDA e Construtora Novo Tempo para concretizar o Bingão. Além disso, também teve empenho dos vereadores Ney Areal, Tom cabeleireiro, Alípio Gomes, Dos Anjos, Ronin Albuquerque, Ivoneide Bernadine e Boa Ideia.