Após recurso, Jorge Viana derruba decisão e deve voltar a receber pensão de R$ 35 mil

O presidente Jair Bolsonaro levou um tombo no banheiro na noite desta segunda-feira, bateu com a cabeça, e foi levado para o Hospital das Forças Armadas em Brasília, onde passsou por exames que não detectaram alterações no cérebro. Ele ficará em observação pelo menos até a manhã desta terça-feira, segundo informou o Palácio do Planalto.

Bolsonaro foi primeiramente atendido pela equipe médica da Presidência da República. Ainda segundo o Planalto, o presidente, já no hospital, foi submetido a “exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações”.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, foi ao hospital para acompanhar a situação do presidente. Pouco antes das 23h, ao deixar o local, Heleno disse que não foi nada grave:

– Não é nada demais – disse o ministro.

O comboio presidencial deixou o Palácio da Alvorada em alta velocidade por volta das 21h10m. Ele foi levado de carro para o local. A ambulância que geralmente acompanha o comboio ficou para trás durante o trajeto.

No último dia 11, Bolsonaro esteve no mesmo hospital, onde passou por um procedimento dermatológico de cauterização de sinais na pele, perto da região da orelha. No dia, o próprio presidente chegou a dizer que estava invsetigando a possibilidade de um câncer de pele, mas depois retificou afirmando que o procedimento foi apenas para controle das manchas. Segundo Bolsonaro, há três meses uma biopsia confirmou que não havia lesões cancerosas no local.

No início do mandato, Bolsonaro teve de se submeter a cirurgia na área do abdome ainda em decorrência da facada sofrida em setembro do ano passado, durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Desde então, o presidente já contou ter ficado com algumas limitações de movimento por causa da recuperação.