Aldemir Lopes diz que MDB não pode lamber as botas do governo e diz que PT não pode ser subestimado

Nem mesmo o atraso no início da festa impediu o sucesso de público na 14 edição da Parada Do Orgulho LGBT em Rio Branco neste domingo (15). O evento, que começou a concentrar pessoas antes das 15 horas, entrou pela noite reunindo homens, mulheres é famílias inteiras em prol do respeito e tolerância à diversidade de gênero. Mais de 10 mil pessoas compareceram à festa.

A organização comemorou o feito, mesmo com o empecilho também ocasionado por um suposto “bolsominion”. Isso porque segundo informações, um intolerante teria atrasado o percurso do trio elétrico após o veículo ter enroscado numa fiação elétrica, antes de chegar ao local do evento. O homem teria impedido o veículo de sair do bairro antes de da fiação ser restabelecida. Tal informação foi dita no microfone, em cima do trio elétrico.

Durante a caminhada, em vários momentos foi possível ouvir críticas ao presidente Jair Bolsonaro ao som do canto gay-pop, Pablo Vittar.

O trio chegou ao Novo Mercado Velho reunindo as demais famílias presente à festa LGBT. Todos assistiram aos shows musicais apresentado num palco montado às margens do Rio Acre.

Para a organização, “uma iniciativa que valoriza o respeito e propaga a união entre todos da sociedade, sem levar em consideração a opção sexual do outro”.

Maria Cecília participa da festa há três anos. Para a estudante do curso de Letras de 21 anos, se envolver no mundo LGBT traz à tona a importância de garantir o direito de todos que compõem a sociedade. “Só em festas como essa nós vemos que todos tem que ter seu espaço é seus direitos garantidos, pois os LGBT’s também são uma comunidade que faz parte do mundo”, afirma a jovem.

Este ano, a Parada do Orgulho Gay também recebeu alimentos não perecíveis durante a festa para serem doados a instituições de caridade. A festa encerra às 21 horas.