A lista oficial e tradicional dos solteiros mais cobiçados do Acre

As mais recentes sondagens revelam que apensas 4% de quem realmente vale a pena namorar no Acre está solteira. Por isso, parece que apenas uma pequena minoria ainda não encontrou a sua “cara-metade”. Outra coisa que muita gente não sabe, é que existe uma data destinada para que todos conheçam as pessoas que fazem parte desse tão seleto grupo de pessoas no Acre.

Bem menos popular que o Dia dos Namorados, o dia da divulgação da lista OFICIAL dos solteiros mais cobiçados do Acre, feita por este colunista, com apoio do seu grupo “secreto” de decisões de quem fará parte da lista mais tradicional de fim de ano, listando os 20 solteiros mais cobiçados do momento, é celebrada anualmente sempre um pouco antes do Natal.

Desde empreendedores , empresários, servidores de carreira, estabilidade financeira, profissionais que serão promissores em suas áreas , ou de famílias tradicionais do Acre, este colunista reúne uma lista de quem realmente vale a pena, e que ainda não apresentaram, publicamente nenhum parceiro e, segundo o que se sabe, continuam solteiros. Mesmo porque, VENHAMOS E CONVENHAMOS, ninguém cobiça gente mal falada e que muito menos não pensa no futuro.

Se não for para convencê-los a assumir um relacionamento sério, vale aproveitar por uma noite apenas, não? Confira e a lista e depois a gente quer saber: qual o seu preferido?

OS MAIS COBIÇADOS

1 – Aurelio Melo

O numero 1, e mais desejado do Acre, está em intercâmbio, e logo estará de volta a terrinha, Em entrevista para a coluna, o moço revelou o motivo de estar solteiro: “Eu sou um daqueles que tem medo de ser preso em um relacionamento”, contou.

2 – Sanderson Lessa

O nosso segundo lugar na lista está verdadeiramente comprometido com o seu trabalho, o que faz com que até agora continue solteiro.

3 – Alef Romario

O mesmo acontece com nossa terceira posição da lista, que também está solteiro. Romário confessou à coluna que “não há muito a acontecer” na sua vida amorosa.

4 – Keven Mesquita

Nossa quarta colocação parece estar sempre pronto para fazer novos projetos em sua área profissional, mas até agora a vida amorosa tem estado mais calma.

5 – Thiago Profeta

O empresário está na lista dos solteiros mais cobiçados do Acre. Com energia de sobra, o moço ainda arranja tempo para frequentar as principais festas da cidade. Recentemente houve especulações sobre um affair com uma blogueira da cidade, mas os dois dizem apenas ter uma amizade. Então quer dizer que ele também faz parte desta lista, né?

6 – Junior Damasceno

O enfermeiro, que anunciou sua separação há meses, sempre encantou as acreanas com sua simpatia e beleza inquestionável. A vida dedicada exclusivamente ao trabalhado e uma rotina mais saudável tem retirado tempo útil para se dedicar à vida amorosa, por isso a nossa sexto posicionado está atualmente solteiro.

7 – André Assem

O jiujiteiro mais comentado do Acre na pista! O atleta que ocupa nossa sétima posição encanta as mulheres com seu jeito romântico e seu corpo escultural. Discreto, é tido como bom moço e frequenta somente as rodas dos amigos mais próximos.

8 – Elivelton Silva

Nossa oitava posição faz o gênero bon vivant, adora se alimentar seguindo uma dieta balanceada, para aparecer com esse corpão nas redes sociais. Nos momentos de folga, o personal gosta de estar em família acompanhando de seus sobrinhos, que sempre são vistos em suas postagens.

9 – Pablo Cipriani

O nono da lista sempre está muito bem vestido e bem acompanhado e se tornou um dos solteiros mais paquerados do Acre. Desde que terminou um namoro, o moço é visto aproveitando a solteirice e vem conquistando vários corações. Participa das melhores festas de Rio Branco e há quem diga que o moço é de atitude. Chega chegando.

10 – Arthur Liborinio

Assessor Parlamentar do Senado , conhecido por atuar nos bastidores do poder acreano é também um solteiro no pedaço. Arthur investe sempre em ternos impecáveis , na boa forma e tem chamado atenção nos corredores das reuniões parlamentares. O advogado também é romântico e não faltam opções querendo ganhar uma aliança de relacionamento serio.

AS MAIS COBIÇADAS

1 – Nathália Pascoal

A Loira alçou o posto de mais cobiçada do Acre. Apesar de sempre ter o nome envolvido em boatos sobre romances com acreanos famosos que sempre estão ao seus pés . É claro que Nathalia parte o coração deles. É o que ela faz: destrói o coração dos homens, mas a nossa numero 1 continua solteiríssima.

2 – Iana Martins

Considerada a mulher perfeita por muitos homens, Iana está livre, leve e solta. A nossa segunda posição diz está na fase de curtir a si mesma. Discreta, a moça não aparece com ninguém há algum tempo.

3 – Pamela Tayna

Nossa terceira posição na lista já teve seu nome ligado a alguns pares de Rio Branco, mas não assume nenhum. A futura médica continua se declarando solteira

4 – Vitoria Pessoa

Conhecida por sua beleza e jeito espontâneo, Vitoria Pessoa tornou-se uma das solteiras mais desejadas do Acre ficando na nossa quarta posição. Sempre tem os olhares voltados para ela onde chega, para a sorte de muitos marmanjos a moça não assumiu nenhum namoro recentemente.

5 – Maisa Freire

Na lista das solteiras mais cobiçadas, ocupando a nossa quinta posição não poderia faltar ela. Atualmente, ela tem tido uma agenda bem cheia e corrida, principalmente por conta da faculdade.

6 – Raissa Ribeiro

A morena está oficialmente solteira desde o término do relacionamento com um empresário da cidade. Perguntada pela coluna Raissa, ela falou que não tem um tipo físico predileto: “Eu nunca tive fisicamente um ideal. Muito pelo contrário, já me interessei pelos mais diversos tipos de pessoas. Acho que o que realmente importa hoje pra mim é lealdade – por que eu sou muito leal às pessoas que eu amo – transparência, sinceridade, a capacidade de diálogo e de não se levar muito a sério. Eu sou muito brincalhona”, contou a nossa sexta posição que faz sucesso nas redes sociais.

7 – Chadia El Kadri

A nossa sétima posição da lista tem feito sucesso , sendo a personalidade mais fortes entre todas as beldades citadas. Com sobrenome forte, nossa futura médica, está solteiríssima! No começo do mês, a estudante falou á coluna sobre a cobrança das pessoas em relação ao seu status de relacionamento: “O povo quer me ver namorando, não tenho tempo ainda, estou focada nos meus estudos, e minha rotina não me deixa pensar nisso no momento, sempre fui tranquila e muito centrada quando o assunto e relacionamento”, disse ela.

8 – Achernar Castro

Nossa Miss Acre 2008, Achernar Castro já está sem usar alianças a alguns meses, desde que terminou seu casamento. Apaixonada por voleibol , sempre está na companhia das amigas, e quando tem tempo não dispensa de dar um pulinho em São Paulo para revigorar as energias, e dar sempre uma mudada no visual no salão de seu amigo acreano e confidente, o qual comanda um dos mais badalados salões de beleza de SP.

9 – Paula Delilo

Empresaria, garota propaganda de sua badalada marca de calçados, Paula entra na lista de mais cobiçadas do estado, sendo uma das empreendedoras que mais se estabeleceram no ano de 2019. Tempo para procurar namoro? Paula respondeu – “2020 está batendo na porta e já estou com a cabeça em projetos maiores, homem na minha vida fica em segundo plano” disse a empresaria. Agora vocês entendem o que é o empoderamento feminino,não é meninas ??

10 – Munique Bonelli

Sempre mantendo uma postura discreta quando perguntada sobre sua vida pessoal, Bonelli não gosta de assumir tão rapidamente nenhum relacionamento quando está conhecendo alguém. Com essa fama há uma fila de espera de rapazes que gostariam de ter uma chance com a moça.