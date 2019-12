2020, a porta da confusão!

Faltam pouco dias para a virada do ano. 2019 vai ficando para trás e 2020 já se apresenta radiante. É como uma espécie de “Porta da Esperança” para todo mundo. Tem gente pedindo a Deus que o ano acabe como se, num passe de mágica, todos os problemas e dívidas fossem desaparecer com o nascer do sol do dia 1º. Acontece que eles estarão lá no dia seguinte para serem resolvidos. Dificuldades só se resolvem com ideias, organização, uma só linguagem na equipe, planejamento e muito trabalho. Tudo isso depende de vontade e decisão política que o governador Gladson Cameli (Progressista) precisa ter.

Mas, por que, então, o governo parece uma Torre de Babel? 2020 é para se ter boas expectativas de mudanças, os cofres estarão melhores, a economia brasileira dá sinais de recuperação. A questão é que a equipe de governo não se entende, os partidos políticos correm atrás de se fortalecerem nas eleições municipais pensando nas de 2022. Travam uma guerra pelo poder que ecoa dentro das Secretarias com cada um defendendo sua ração. É briga de cachorro grande. Pinscher não passa perto. Segundo o próprio governador é mais grave porque é uma briga de egos.

No ano que se acaba o governo teve algumas conquistas, agora ofuscadas pela crise de secretários. Deveria ser um final de ano de celebrações, mas está sendo de confusões. Ao invés de Porta da Esperança temos a “porta da confusão”. Pelo visto o governador Gladson não vai esperar a terra concluir sua volta ao redor do Sol. Na conversa que tive com ele disse que a partir de agora “ou vai, ou racha, ou lasca a tampa da caixa”. Deve ser uma caixa de câmbio. Está decidido a mudar muita coisa, a fazer política e impedir que mais portas de confusão se abram. É exatamente o que a população espera!

“Quando não se encontra um culpado, todos são culpados”. (Papa Francisco)

. Uma senhora contava, domingo de manhã, na feirinha ao lado do supermercado Pague Pouco, no Julião, que teve uma visão sobre o Acre.

. Tipo o Nostradamus que via o futuro numa bacia d’água e escrevia as quadras.

. Disse que tem coisa ruim e coisa boa para acontecer!

. Viu, numa sala bem grande, Gladson, Rocha, Petecão, Flaviano, R. Duarte, Calegário e vários secretários abraçados orando ou rezando.

. Diz que até choravam pedindo perdão um ao outro como uma grande família, era uma festa de final de ano!

. Um sujeito gordo, de barba, mal-humorado, com cara de ressaca, ao ouvir o relato profético da velhinha para uma plateia de olhos esbugalhados perguntou:

. A senhora fuma droga vovó?

. A velhinha fez tipo o Bolsonaro: Vai perguntar para a tua mão seu cara de homossexual!

. Segundo o governador Gladson Cameli, está vindo muita mudança pela frente!

. Consta que a Justiça Eleitoral se prepara para atuar com mão pesada no combate à corrupção nas eleições municipais.

. Não é pra menos!

. Muita gente não se enxerga!

. De olho nas prefeituras!

. Os partidos nanicos se prepararam para eleger vereadores, boas chapas estão sendo formadas.

. Partidos grandes com vários parlamentares comecem a dar a deus aos mandatos, muitos não se reelegerão.

. A janela para a mudança de partido para os que pretendem concorrer se abrirá no mês de março.

. A expectativa é grande!

. Pesquisa para consumo interno em Brasiléia muito interessante!

. Pesquisa sempre retrata o momento, o momento é bom!

. Como sustenta o velho amigo, professor Rego, a lógica do mandato não é a mesma de uma campanha eleitoral.

. Pesa sobre os ombros do governador Gladson Cameli um Estado com profundas e graves dificuldades.

. Uma economia parada, estagnada.

. O desemprego atinge níveis insuportáveis gerando pobreza, miséria e violência.

. O único setor que cresce bem é o das empresas de segurança privada com suas parafernálias eletrônicas para os que podem pagar.

. A maioria absoluta da população se sente desprotegia dentro de suas casas.

. A Saúde lembra uma velha rural atolada na estrada para Brasiléia (quando não tinha asfalto) ainda com muitos atoleiros pela frente.

. Uma hora chega!

. Bom dia!